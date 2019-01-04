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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

04 Ocak 2019 Cuma 11:25
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'da şafak vakti düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı öne sürülen 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpeklerin desteğiyle Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan farklı adreslerde 6 şüpheli yakalandı, şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin beyanları ve daha sonra yapılan fiziki takipler sonucunda ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen R.B, Y.K, F.O, Y.Ç, A.J, S.B, A.K, N.K, E.R, Ö.S. ve R.G. ile S.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde paketlenmiş 60 gram esrar, 10 gram kokain, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait bir miktar fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ve 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Yakalananlardan 6'sı hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldığı, diğer şüphelilerin ise emniyetteki sorgularının ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 11:25
  1. operasyon
  2. uyuşturucu

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