0553 313 94 23

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:58
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 360 gram metamfetamin, 40 gram sentetik kannabinoid, 20 adet ectasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan 14 kişiden 4’ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılırken, R.D., Ö.K., G.Ş., Ö.Y., İ.C.A., S.Ö.K. Ve B.A. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde zeybek oynadı
    1. Başkan Öküzcüoğlu TSM konserinde..
    2. Hakkari’de ‘vekalet yoluyla kurban..
    3. FETÖ'NÜN FİRARİLERİ: "Sisi gibi ezip..
    4. Akdeniz sineğine "cezbedici koku" tuzağı
    5. Nazilli’de yaz okullarının tamamı..
    6. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    7. Kütahya’da ’15 Temmuz Darbe..
    8. (Özel) Bu domatesleri görenler..
    9. Profesyonel bisikletçiler Ömer Halis..
    10. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 15..
    11. "Vatan olmayınca biz olsak ne olur"..
    12. Dünyada en çok okunan ikinci şiir..
    13. "Her türlü tedbiri aldım, ailemle de..
    14. Duyurusunu sosyal medyadan yaptılar!..
    15. Ağırlığının 3 katını kaldıran..
    16. Gelinlik fiyatları dudak uçuklattı
    17. Otomobilin camından sarktı, çantayı..
    18. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    19. Hafter gözünü Giryan'ın alternatifi..
    20. Selim Ay: “Önümüzdeki yıllarda hedefim..
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Feyzioğlu TBMM’ye seslendi! ‘Cumhurbaşkanımızın sözü havada kalmasın’
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!