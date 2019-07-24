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Bursa’da üretilen karpuzlar "yok" satıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy’de karpuz hasadı başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
Bursa’da üretilen karpuzlar "yok" satıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Çavuşköy’de karpuz hasadı başladı. Çavuşköy sakinlerinin yüzde 90’ının üretimini yaptığı karpuzlar yok satıyor. Karpuz fiyatı, 1 TL kavunun fiyatı ise 1,5 TL’den alıcı buluyor. Üreticinin tek sıkıntısı İnegöl pazarlarında kendilerine yer bulamaması.


İnegöl’e bağlı Çavuşköy sakinleri tarafından yetiştirilen karpuzların hasadı başladı. Yapılan hasat üreticinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 250 dönümde karpuz üretimi yapılıyor. Karpuz hasadıyla ilgili açıklama yapan İlyas Soğan, "Her yıl karpuz ekimi artarak devam ediyor. Fiyatlarımızda normal seviyede. Bir kaç yıldır olduğu gibi bu yılda fiyat 1 TL. Geçen yıla göre bu yıl maliyetlerimizde artışlar yaşanıyor. Ancak bunlar bizlerin yetiştirdiği ürünlere hiç yansımıyor. Maliyetler yüksek ama tarlada fiyatlar hep yerinde sayıyor yada geri gidiyor. Hasatla birlikte en büyük sıkıntımız İnegöl’de bulunan pazarlarda kendi üretiğimiz karpuzları satamıyoruz. Belediyeden bu konuda destek istiyoruz. Yaklaşık 250 dönüm üzerinde karpuz ekimi yapılıyor" dedi.


Karpuz yetiştiren Mehmet Kınay, "Allah’a şükürler olsun hasat başladı. Olgunlaşan karpuzları toplayıp satıyoruz. Çavuşköy’ün karpuzları artık herkes tarafından biliniyor. Bizler kendi ilçemizde yetiştirdiğimiz bu güzel ürünleri maalesef pazarlarımızda satamıyoruz. Belediyeden bizlere destek çıkması istiyoruz. Geçen yıla göre bu yılda hasat çok güzel. Fiyatlar bir kaç yıldır aynı hiç değişmedi. Karpuzla birlikte kavun ekimi yapıyoruz. Onun fiyatı biraz daha iyi" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
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