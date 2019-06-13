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Bursa’da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

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13 Haziran 2019 Perşembe 09:33
Bursa’da üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım

Bursa’da; hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilere Büyükşehir Belediyesi’nden ücretsiz ulaşım jesti


Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon gencin geleceğini tayin edecek üniversite sınavına sayılı günler kala Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa’da sınava girecek öğrencilere sınav günleri ücretsiz ulaşım desteği verecek.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı 15 - 16 Haziran tarihlerinde yapılacak. Bursa’da da binlerce öğrencinin kaderini tayin edecek sınav öncesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım müjdesi geldi.


BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ile tüm Özel Halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulaması Bursa şehir içi toplu taşıma sistemi ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, Gemlik ve İnegöl ilçelerindeki ilçe içi toplu taşıma sistemlerinde geçerli olacak. Ücretsiz ulaşım uygulaması ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacak. Üniversite sınavına girecekler 15 Haziran Cumartesi günü 08:00 -15:00 saatleri arasında, 16 Haziran Pazar günü ise 08:00 - 20:00 saatleri arasında ücretsiz uygulamadan yararlanabilecek. ÖSYM tarafından sunulan YKS Sınav giriş belgesini gösteren öğrenciler turnike ve validatörlere kart/bilet okutmadan biniş yapacaklar ve bir biniş belgesi ile sadece 1 kişi toplu taşıma araçlarına binebilecek. Sınav sonrasında geri dönüşler için ücretsiz uygulamadan yararlanmak isteyen öğrencilerin sınav giriş belgelerini imha etmeden yanlarında bulundurmaları gerekiyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversite sınavının gençlerin hayatında önemli bir eşik noktası olduğunu hatırlatarak, sınava girecek tüm üniversite adaylarına başarılar diledi. Böylesi önemli bir günde ulaşımda bir sorun yaşanmaması için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Başkan Aktaş, her sınav döneminde yaşanan gecikmeler yüzünden sınava alınmama olayının yaşanmaması için sınava girecek adayların vaktinden önce sınav merkezlerinde olmaları yönünde de tavsiyelerde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 09:33
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