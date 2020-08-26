  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Bursa’da ‘Ulaşım cep’te! Belediye Başkanı önemli projeyi açıkladı
Teknoloji

Bursa’da ‘Ulaşım cep’te! Belediye Başkanı önemli projeyi açıkladı

Bursakart sahibi olan vatandaşların işlemlerini kolay yapabilmesi için yeni bir uygulama geliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projesinin Ulaşım cep’te detaylarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:17:00 -
Bursa’da ‘Ulaşım cep’te! Belediye Başkanı önemli projeyi açıkladı

Bursa’da toplu ulaşımla alakalı yeni bir döneme giriliyor. Vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için yeni bir adım atıldı.

‘Bilet alım ve seyahat ederken’ yaşanan tüm sıkıntılar 'Ulaşım cep’te projesiyle giderilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projeyi kamuoyuna tanıttı. Günde 1 milyon kişinin her gün toplu ulaşım araçlarından yararlandığı Bursa’da Başkan Aktaş, özellikle vizeleme ve otobüs çağrıları konusunda büyük yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bursakart sahibi olan vatandaşlar, tüm işlemlerini cep telefonlarından mobil uygulama ile gerçekleştirecek. Başkan Aktaş, Bursakart’ların sağ arka tarafında yer alan 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, online dolum ve vizeleme yapılabileceğini aktarırken, tek kullanımlık biletlerin satın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’ndaki toplantıya Başkan Aktaş’ın yanı sıra BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı konuyu gündeme getirdi.

IOS ve Android marketlerden indirilebilecek

Uygulamanın detayında online dolum, online vizeleme, temassız karekod tekli bilet, temassız nfc tekli bilet, otobüsün nerede, nasıl giderim, otobüs saatlerini sorgulama gibi işlemleri yer alıyor.

Proje, IOS ve Android marketlerden indirilebilecek.

İngilizce destek

Uygulamaya İngilizce dil desteğinin de geleceğini belirten Aktaş, ‘Belge istenmeyen tüm vize işlemleri, ofise gitmeden yapılabilecek hale geldi. Otobüse binerken ‘Kartımda bakiye var mı, yok mu?’ sorusu veya araç içerisinde bir başkasından kart isteme durumu artık son buluyor. Yeni teknoloji ile kartın sağ arkasındaki 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, kartımızın bakiyesini görebiliyoruz’ diye konuştu.

BURULAŞ’ın ulaşımda dijital dönüşüm stratejik hedefinin, fiziksel noktalarda sunulan hizmetlerin 2021 sonuna kadar en az yüzde 80’inin dijitalleştirilmesi olacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?
Spor

UEFA Süper Kupa Finali seyirci ile mi oynanacak?

Uluslararası Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama ile Süper Kupa finalinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirci ile ..
Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü
Gündem

Hulki Cevizoğlu: Atatürk doktorlar tarafından öldürüldü

Gazeteci Dr. Hulki Cevizoğlu katıldığı televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk'ün hasta yatağında doktorlar tarafından öldürüldüğünü id..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı