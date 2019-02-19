0553 313 94 23

Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri gerçekleştirildi

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.

19 Şubat 2019 Salı 00:46
Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri gerçekleştirildi

Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Kazakistanlı Şef Anvar Akbarov ile Şef Seval Kadıoğlu yönetti.

Gecede, "Kara Kemer ", "Zhez Kiik " ve "Gauhar Tas" gibi eserler müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan orkestra ve solistler uzun süre alkışlandı.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 00:46
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşı ol, kanserden korun
    1. Aşı ol, kanserden korun
    2. Halı dokumacılığı kadınlara gelir..
    3. Doğu Anadolu'da buzlanma ve çığ uyarısı
    4. Eski Bakan Fikret Ünlü hayatını kaybetti
    5. Kayseri’de FETÖ’den gözaltına alınan..
    6. Fikret Ünlü kimdir? Fikret Ünlü nerede..
    7. Ankara bürokrasisinden Aksaray ziyareti
    8. Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ..
    9. Taksisinde unutulan çantayı..
    10. Aday listelerinde son saatlere girildi
    11. Gemlik sahiline ölü yunus vurdu
    12. Fibroderms ile vücut çatlaklarına son..
    13. Siyonistlerin AKSA provokasyonu
    14. Trump: Bu bir darbe girişimidir!
    15. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    16. Kaza sonrası ortalık savaş alanına..
    17. Genç girişimcilere 200 bin TL hibe..
    18. Elazığ’da terör operasyonu: 1’i HDP..
    19. Selçuklu Mezarlığı kar altında
    20. İstanbul Emniyeti ile İstanbul Barosu..
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
    Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı
    Kafa kafaya facia kamerada... Görüntüsü ortaya çıktı