Bursa'da "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri gerçekleştirildi
Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.19 Şubat 2019 Salı 00:46
Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türk Dünyası'ndan Ezgiler" konseri verildi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Kazakistanlı Şef Anvar Akbarov ile Şef Seval Kadıoğlu yönetti.
Gecede, "Kara Kemer ", "Zhez Kiik " ve "Gauhar Tas" gibi eserler müzikseverler tarafından beğeni kazandı.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan orkestra ve solistler uzun süre alkışlandı.
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