Bursa’da traktör kazası: 1 ölü Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden tarlaya diye çıkan Mehmet Kılıç (67), traktörünün kontrolünü kaybederek kanala düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla alakalalı tahkikat başlatıldı.

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