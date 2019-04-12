Bursa'da trafik kazası : 2 ölü

BURSA (AA) - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesinde Muhammet Hanifi Akbulut (40) idaresindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Muhammet Hanifi Akbulut olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Hamza Gül (26) araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Hamza Gül, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hamza Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.













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