Bursa'da trafik kazaları: 5 yaralı

Bursa'da trafik kazaları: 5 yaralı18 Aralık 2018 Salı 22:04
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa'dan İnegöl istikametine giden Kadir Doğan idaresindeki 43 RU 344 plakalı otomobil, Kalburt mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Oğuzcan Durutan yönetimindeki 16 KCR 99 plakalı minibüse çarptı.
Aynı istikamette seyreden Daim Tosun yönetimindeki 16 PL 561 plakalı otomobil de kayarak, kaza yapan iki araca çarptı. Kazada, sürücü Kadir Doğan ve beraberindeki Ayşegül Doğan ile 2 yaşındaki Mustafa Yiğit Doğan yaralandı.
Bu sırada aynı kaza mahallinde oluşan yoğunluk nedeniyle Hüseyin İzgi yönetimindeki 16 KOA 76 plakalı otomobil, Efrahim Hallaç'ın kullandığı 16 JJ 522 plakalı otomobile arkadan çarptı. Erhan Tekin yönetimindeki 16 HJ 850 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan otomobillere çarparak durabildi.
Kazada sürücü İzgi ve aynı araçtaki Sıdıka İzgi yaralandı.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YORUM YAZ