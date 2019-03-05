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Bursa'da terör operasyonu

Operasyonda, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir sığınakta bulunan dokümanlarda adı geçen örgüt üyesi gözaltına alındı

05 Mart 2019 Salı 15:01
Bursa'da terör operasyonu

BURSA (AA) - Bursa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda "Xemain Jiyan" kod adlı örgüt üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki bir sığınakta ele geçirilen dokümanlarda adı geçen "Xemain Jiyan" kod adlı örgüt üyesi M.T'nin Bursa'da yaşadığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin bulunduğu evde arama yapan ekipler, M.T'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:01
  1. Bursa
  2. operasyon
  3. terör örgütü PKK

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