Bursa'da teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri, şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi24 Ocak 2019 Perşembe 12:55
BURSA (AA) - Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.
Kentte etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.
Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar dolayısıyla tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
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