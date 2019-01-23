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Bursa'da teleferik seferlerine rüzgar engeli

Uludağ'a alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri bugün şiddetli rüzgar nedeniyle iptal edildi

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:32
Bursa'da teleferik seferlerine rüzgar engeli

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.

Kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar dolayısıyla Uludağ'a teleferik seferleri yapılamayacak.

Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:32
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