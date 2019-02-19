Bursa’da tefecilere büyük darbe: 10 gözaltı

Bursa KOM ekipleri tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 10 kişi çok sayıda senetle birlikte gözaltına alındı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı meslek gruplarına mensup çok sayıda kişinin tefecilik yaptığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler söz konusu kişileri uzun süre hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Yapılan takiplerin ardından tespit edilen şahıslara bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda D.E.Y., A.K., M.S.T., R.B., R.T.Ç., M.K., F.K., H.İ.A., R.G. ve H.A. isimli 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve iş yerlerinde çok sayıda senet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet tezkeresiz av tüfeği ele geçirildi. Şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü.