0553 313 94 23

Bursa’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Bursa KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi.

18 Haziran 2019 Salı 12:51
Bursa’da tefeci operasyonu: 11 gözaltı

Bursa KOM ekipleri Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 78 ayrı kişiye ait kredi kartı ele geçirildi.


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenledi.


Operasyonda A.N, Y.G, M.G, A.K, İ.Ç, M.O, H.M.E, A.S, R.A, A.M.ve C.B. isimli 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda, çok sayıda pos cihazı, pos cihazı silipleri, 78 afet başkasına ait kredi kartı, 130 adet dolu senet, 115 adet boş senet, bir miktar tefecilikten elde edildiği rahmin edilen para, çok sayıda not defteri, ajanda, vekalet ve tefecilik evrakı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. Şahısların sorguları devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 12:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aliağaspor, Polat Çetin ile devam
    1. Aliağaspor, Polat Çetin ile devam
    2. Şahımerdan Hocaefendi serbest bırakıldı!
    3. ABD Savunma Bakanı Vekili Shanahan’ın..
    4. "Alışılmışın dışında bir sosyal hizmet..
    5. Numan Kurtulmuş:”Türkiye’nin çok ciddi..
    6. "Rüzgarlı ve fırtınalı havalarda..
    7. Akdeniz’in balinaları Kıbrıs..
    8. Stratejik plan içinSTK’lar görüş..
    9. "İran'da 23 milyon kişi muhtemel su..
    10. Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki..
    11. Genç şampiyonlar ödüllendirildi
    12. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    13. "Yargının 'pardon' deme lüksü yok"
    14. Ordu'da yıldırım isabet eden ev..
    15. Talas Harman Mahallesinde Asfalt..
    16. Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna..
    17. "İstanbul seçimlerini maniple etmek..
    18. İbrahim Başaran ile 1 yıl daha
    19. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    20. Senex Kongresi’nde Genç..
    21. TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı
    22. MSB: "(Akar'ın cevabi mektubu)..
    23. Hatay’da ev yangını
    24. MSB: "(Akar'ın Shanahan'a cevabi..
    25. Afşin’de FETÖ’den 1 kişi gözaltına..
    26. Kilis’te Muhammed Mursi için gıyabi..
    27. Milli Savunma Bakanlığı: "ABD Savunma..
    28. Darbesever Batı, Mursi’nin vefatına..
    29. JAK timinden Ölüdeniz’de gerçeği..
    30. Bakan Varank’tan genç bilim insanına..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması