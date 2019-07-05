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Bursa’da tarım ve orman işçilerinden kadro eylemi

Bursa’da Toç Bir-Sen’e bağlı tarım ve orman işçileri kadro istediklerini belirterek yeni çıkan yasa teklifiyle ilgili eylem yaptı.

05 Temmuz 2019 Cuma 23:56
Bursa’da tarım ve orman işçilerinden kadro eylemi

Bursa’da Toç Bir-Sen’e bağlı tarım ve orman işçileri kadro istediklerini belirterek yeni çıkan yasa teklifiyle ilgili eylem yaptı.


Ellerinde pankartlarla sıkıntılarının yazılı olduğu mektupları milletvekillerine gönderen işçiler, kadro istediklerini belirtti. İşçiler adına açıklama yapan Toç Bir-Sen Bursa İl Başkanı Şahin Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerini 4+2’den 3+1’e düşürülmesine yönelik içinde pek çok eksikliğin ve eşitsizliğin dolu olduğu yasa kabul edildi. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklıselim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir" dedi.


İşçiler yaptıkları basın açıklamasını ardından yazdıkları mektupları AK Parti ve MHP grup başkan vekillerine gönderdi.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 23:56
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