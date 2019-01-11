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Bursa'da tarihi balıkçı dükkanında yangın

- Osmangazi ilçesinde balık satışının yapıldığı tarihi ahşap binada büyük hasar oluşurken iş yeri kullanılmaz hale geldi

11 Ocak 2019 Cuma 08:33
Bursa'da tarihi balıkçı dükkanında yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki balık satılan tarihi dükkanda çıkan yangında büyük maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Mahallesi Altıparmak Caddesi'ndeki balıkçı olarak faaliyet gösteren tarihi ahşap binada, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 6 itfaiye aracı ve çok sayıda itfaiye eriyle yangına müdahalede bulunuldu.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de caddeyi bir süre trafiğe kapattı.

Yangının sıçramaması için diğer dükkanlara sıçramaması için alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat içinde yangını söndürdü. Ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra cadde yeniden trafiğe açılırken iş yerinde büyük maddi hasar oluştu ve kullanılmaz hale geldi.

Yangının, binanın ön cephesindeki ışıklı tabelanın yağışın etkisiyle kıvılcım yapması sonucu çıktığı tahmin edilirken itfaiye ekipleri de yangının kesin çıkış sebebini araştırıyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:33
  1. Arap Şükrü
  2. balıkçı
  3. Bursa
  4. İş Yeri
  5. Yangın

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