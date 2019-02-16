0553 313 94 23

Bursa’da tanzim çadırlarına büyük ilgi

Bursa’da dün açılan tanzim çadırlarındaki satışlar vatandaşların yüzlerini güldürdü.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
Bursa’da tanzim çadırlarına büyük ilgi

Bursa’da dün açılan tanzim çadırlarındaki satışlar vatandaşların yüzlerini güldürdü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Bursa mitinginde 3 tanzim çadırının kurulduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar ucuz sebzelere rağbet gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediye Tarım AŞ. tarafından kurulan çadırlarda üreticiden tüketiciye sebzeler ucuz şekilde satılıyor. Şehir merkezinde ilk etapta Emek Polis Karakolu’nun altındaki parkta, Dikkaldırım Mihraplı Parkı ve Arabayatağı Metro İstasyonu’ndaki boş alandaki 3 noktada satışlar başladı. Yakın zamanda satış noktaları 10’a çıkartılacak.


Öte yandan Osmangazi’ye bağlı Dikkaldırım Mahallesi Mihraplı Parkı girişinde açılan satış noktasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Haftanın her günü sabah 10.00 ile akşam 19.00 aralarında hizmet verecek olan satış noktasında zaman zaman kuyruklar oluştu. Satış görevlileri ise, güleryüzle haliyle vatandaşlara hizmet veriyor. Satış noktalarında patates ile soğan 2 lira, domates 3 lira, salatalık 4 lira, patlıcan 4.5 lira ve biber ise 6 liradan satışa sunuldu. Her vatandaş, her sebzeden en fazla 3 kilo alabiliyor.



"Güler yüzlü bir hizmet aldık"


Satış noktasından alışveriş yapan Burhan Bakır, “Ben piyasayı çok yakından takip ediyorum. Bu durumu gördüğümde devletin yanımda olduğunu hissediyorum. Kumpasçılara meydanı boş bırakmadılar. Allah razı olsun devletimizden. Bu devletin sıcak elinin varlığıdır. 5 gün önce komşudan malzeme aldığımda patlıcanın 16 liraya olduğunu gördüm. Şuanda çiçek gibi patlıcan 4.5 lira. Ben şuanda 17.5 liraya sebzeleri aldım. Bunları başka yerden 40 lira gibi bir rakama alacaktım. Yarım saat gibi bir sıra oldu. Bir sıkıntı çekmedim. Güler yüzlü bir hizmet aldık” dedi.



"Cenabı Allah benim ömrümden reisin ömrüne versin"


Nutullah Kara ise, “İnsanlarda biraz vicdan olmalı. 10-12 liraya satılan şey burada daha ucuz satılıyorsa insan vicdanını sorgulamalı. Allah korkusu olmalı. Allah razı olsun, reisimiz buna da bir çare buldu. Bu ülkenin firavunları varsa, Yusufları da var. Cenabı Allah hak yolunda halkıyla yürüdüğü müddetçe reisimize ömürlerden ömür bahşetsin. Cenabı Allah benim ömrümden reisin ömrüne versin. Bana bir şey olursa 1 kadın, 3 çocuk üzülür. Reise bir şey olursa bu ümmet-i Muhammed üzülür” diye konuştu.


Sırada bekleyen Selami Hoca ise, “Ben istesem her marketten alışveriş yapabilirim. Şu anda onları protesto ediyorum, hem de satışlara destek veriyorum. Çok güzel bir uygulama. Bu uygulama biraz daha düzene sokulabilir. Mesela birer, ikişer, üçer kilo poşetlerde sebzeler hazır bekletilir. Vatandaş da ihtiyacı kadar alırsa daha çabuk ilerler” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde Ahde Vefa
    1. Konya Büyükşehir Belediye Meclisinde..
    2. Başkan Yaman, Genel Müdür Yardımcısı..
    3. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    5. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    6. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    7. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    8. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    9. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    10. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    11. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    12. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    14. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    15. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    16. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    17. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    18. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    19. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    20. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    21. Fatih Erbakan konuşurken,..
    22. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    23. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    24. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    25. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    26. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    27. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    28. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    29. 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün..
    30. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü