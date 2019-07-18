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Bursa’da taksi ve dolmuşa zam

Bursa Şoförler Odası Başkanı Hasan Topçu, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren taksi ücretinin yüzde 12, dolmuş taşıma ücretinin de yüzde 8 artacağını açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
Bursa’da taksi ve dolmuşa zam

Bursa Şoförler Odası Başkanı Hasan Topçu, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren taksi ücretinin yüzde 12, dolmuş taşıma ücretinin de yüzde 8 artacağını açıkladı.


Bursa’da dolmuş ve taksi ücretleri zamlanıyor. Kentte 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kısa mesafe dolmuş fiyatları 2,75 liradan 3 liraya çıkacak. Uzun mesafede ise 3 liradan 3,25 liraya yükselirken, taksi açılış fiyatı 4 liradan 4,50 liraya çıktı. Kilometre başına fiyat da 3,30 lira iken 3,70 liraya ulaştı.


Şoförler Odası Başkanı Hasan Topçu, "Biz yüzde 25 zam talebinde bulunduk fakat taksiler için yüzde 12, taksi dolmuşlar için ise yüzde 8 artış alabildik.Bursa Şehir Hastanesi’nde taksi konusunda sıkıntı yaşanıyor. İşletmeciler tarafından burası başka birine kiralanmış. Bizim 20 taksi-dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle bir durak planımız var. Belediye ise 20 taksi plakası satmayı planlıyor" dedi.


Önceki gün hizmet vermeye başlayan Bursa Şehir Hastanesi’nde henüz taksi durağı konusunun netleşmediğini ve bu konuda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Topçu, "Hastane bölgesinin özel mülkiyet alanıdır. Bizim söz konusu bölge için 20 taksi-dolmuşun taksiye dönüştürülmesiyle bir durak planımız var. Belediye ise burası için 20 tane taksi plakası satmayı planlıyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Orada birisi yer kiralamış taksi durağı için. Bizim de buna itirazımız var. Belediyenin mülkiyet alanında olsa sorun yaşanmazdı. Şu an bir muamma yaşanıyor. Bu tür durumlarda bizler belediye ile ortak bir çalışma yapardık. Ancak şimdi işletmenin özel firmada olması sorun oluşturdu. İlerleyen yıllarda metro hattının devreye girmesiyle vatandaşların hastaneye daha rahat bir şekilde gidebilecek" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30
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