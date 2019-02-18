Bursa’da su kesintisi Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Yıldırım ve Kestel ilçelerinde su kesintisi uygulanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım ilçesinde Ulus Mahallesi ve Mevlana Mahallesi’nin tamamı, Yavuz Selim Mahallesi’nin alt kısmında kalan sokaklar ve civarında, 19 Şubat Salı günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında, Kestel ilçesinde ise Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Okul Sokak ve Şehit Namık Asutay Caddesi ile civarında 20 Şubat Çarşamba ile 15 Mart Cuma tarihleri arasında, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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