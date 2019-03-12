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Bursa'da su dolu kovaya düşen çocuk boğuldu

12 Mart 2019 Salı 12:50
Bursa'da su dolu kovaya düşen çocuk boğuldu

BURSA (AA) - Bursa'da evlerinde su dolu kovaya düşerek nefessiz kalan Suriye uyruklu iki yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Osmangazi ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu Fatma Dahil, temizlik yapmak için evin salonundaki bir kovaya su doldurdu.

Bu sırada mutfağa giden kadın, bir süre sonra döndüğünde iki yaşındaki kızı Lemar Dahil'in kovanın içine düşerek hareketsiz kaldığını fark etti.

Kızını kovadan çıkaran anne, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:50
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