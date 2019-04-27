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Bursa’da Sokak Basketbolu Turnuvası coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonuyla Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
Bursa’da Sokak Basketbolu Turnuvası coşkusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin organizasyonuyla Sokak Basketbolu Turnuvası düzenlendi.


Eski milli basketbolcu Mustafa Güçyetmez’in kurucusu olduğu Güçyetmez Akademin’in desteğiyle ‘Sokak Basketbolu Turnuvası’ Mihraplı Parkı’nda ikinci kez düzenledi. Bursa’nın en büyük sokak basketbolu turnuvası olma özelliğini devam ettiren programın açılışınaBüyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, sporcular ve aileleri katıldı.


Turnuva, protokol mensuplarının temsilî basket atışı ile başladı. Turnuvada bay bayan olmak üzere 7 farklı kategoride 210 takımda bini aşkın sporcu kıyasıya mücâdele etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Çelik, “Turizm, termal, tarım, sanayi ve doğal güzellikler gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran Bursa, son yıllarda spor şehri özelliği ile de adından söz ettirmektedir. Bugün futboldan basketbola, voleyboldan yüzmeye sporun her dalında gerçekleştirilen önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Birçok dalda da alt yapı hizmeti de sunarak Türk sporun katkı sağlamaktadır. Bugün burada sokak basketbolu turnuvası ile her yaştan çocuklarımıza hem sporu teşvik ediyoruz hem de güzel bir kaynaşma ortamı sağlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ise, kent konseyinin spora olan desteğinin her zaman devam edeceğini söyledi.


Güçyetmez Akademi kurucusu eski milli basketbolcu Mustafa Güçyetmez, Bursa’nın en geniş çaplı sokak basketbolu turnuvasını düzenlediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
  1. doğa

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