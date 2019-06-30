Bursa’da sıcaktan bunalanlar parklara akın etti

Bursa’da sıcaktan bunalan vatandaşlar başta Botanik Park ve Kültürpark olmak üzere yeşil alanlara akın etti.

Sıcak bir hafta sonu yaşayan Bursalılar parklara akın etti. Botanik Park ve Kültürpark başta olmak üzere kendini yeşil alanlara atan vatandaşlar serinlemeye çalıştı. Botanik Park’ta ise bisiklete binen tatilciler hafta sonunun keyfini çıkarttı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ekilen çiçekler ise parkların güzelliklerine güzellik kattı.