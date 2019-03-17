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Bursa’da seyir halindeki araç yandı

Bursa’da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı.

17 Mart 2019 Pazar 19:08
Bursa’da seyir halindeki araç yandı

Bursa’da seyir halindeki bir araç aniden alev almaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü araçtan inmeyi başarırken itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Mahallesi’nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, araçtan yara almadan inmeyi başardı. Çevredeki sürücülerin fark etmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç yangınını kısa sürede kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları meraklı gözlerle seyretti.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 19:08
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