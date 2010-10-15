Bursa’da sel can aldı: 1 ölü

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle yaklaşık 30 bin tavuk telef oldu. Bursa'da devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilirken, evini su basan yatalak olduğu öğrenilen 84 yaşındaki İsmail Güven hayatını kaybetti. Önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran kuvvetli sağanak nedeniyle Güven’in Alacahırka Mahallesi Orhaneli Caddesi'ndeki evini su bastı. Oğlunun evde olmadığı öğrenilen yaşlı adam, baskında boğularak öldü. Sivil Savunma ekipleri, yaşlı adamın cesedine zorlukla ulaştı. Bursa Valisi Şahabettin Harput, makamında dün düzenlediği basın toplantısında, önceki geceden bu yana aralıksız devam eden yağışın, ilin tamamına yakınında ciddi anlamda sıkıntılara yol açtığını ifade etti. Bursa'nın yıllık yağış ortalamasının metrekareye 679 kilogram olduğuna dikkati çeken Harput, “Kente son 24 saat içinde düşen yağış ise 116 kilogramdır. Yani Bursa, yılın altıda birini 24 saatte yağış olarak aldı” dedi. Harput, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehrin alçak kesimlerinde, dere yataklarında kalan evler su baskınlarından etkilenmiştir. İl merkezindeki bazı araziler ile Karacabey, Gemlik, Orhangazi, İznik, Gürsu, Kestel ve Yenişehir bölgelerinde ciddi bir arazi maalesef sular altında kaldı. Arazilerle ilgili şu ana kadar hasar tespiti yapılmamıştır. Geçen 24 saatte yağan yağışlar yüzünden 1 kişi hayatını kaybetti. Oğlu, selden korunmak için kendini dışarı atmış ancak felçli babasını kurtaramamış.”



OKULLAR TATİL, ENGELLİ VE HAMİLELER İDARİ İZİNLİ



Devam edecek yağışların yol açabileceği can kayıplarını önlemeye çalıştıklarını vurgulayan Harput, “Bugün bildiğiniz gibi il genelinde okulları tatil etmiştik. Meteoroloji raporları istikametinde yarın da ilk ve orta dereceli okullarımızı tatil ettik. Ayrıca özürlü vatandaşlarımız ve hamilelerin idari izinli sayılmaları kabul edilmiştir” diye konuştu. Düzce'de de dün gece yağan şiddetli yağış nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Alınan bilgiye göre, bölgede dün öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, il merkezinin yanı sıra Akçakoca ve Kaynaşlı ilçeleriyle Konuralp beldesinde etkili oldu. İl merkezinde, D-100 karayolunun Küçük Melen mevkiinde özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçları arızalanan sürücüler yolda mahsur kaldı. Bilecik'te de kuvvetli sağanak nedeniyle dün bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



İSTANBUL’DAKİ SAĞANAK



Yağışlar İstanbul’da da etkili oldu. Bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Yağış beraberinde kazaları da getirdi. Çeşitli semtlerdeki hasarlı kazaların yanı sıra yaralananlar da oldu. Küçükçekmece’deki kazada ise, hasta sevkinden dönen ambulans kaza sonrası yan yattı. Ambulans içindeki 3 personel hafif yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Meteoroloji Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Tayfun Yüksel, sağanak yağışın devam edeceğini belirterek, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.



BAŞKENT’TE YAĞIŞ



Ankara merkezde son 24 saatte metrekareye 25.6 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Ankara'da dün etkili olan yağışlarda, merkezde metrekareye 5.8, Nallıhan'da 6.6, Beypazarı'nda 5.4, Akıncı'da 3.5, Esenboğa'da 5.0 kilogram yağış düştü. Son 24 saatte ise metrekareye düşen yağış miktarının Ankara merkezde 25.6, Nallıhan'da 86.2, Akıncı'da 44.8, Esenboğa'da 37.6 kilogram olduğu belirtildi.