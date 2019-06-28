Bursa’da Şehir Hastanesi’ne ulaşımın kolay yolu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, açılışa gün sayan Bursa Şehir Hastanesi’ne ulaşımın kolay bir şekilde sağlanması amacıyla 3 yeni otobüs hattını sisteme dâhil etti.

Türkiye’nin hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’ne vatandaşların kolay bir şekilde ulaşması amacıyla UKOME tarafından 3 yeni otobüs hattı kurulmasına karar verildi.

Bünyesinde genel, kadın doğum çocuk, kalp damar, onkoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR), yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi açılışa gün sayıyor. Sağlık Bakanlığı hastanenin eksiklerinin giderilmesi noktasında yoğun bir çalışma yürütürken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların hastaneye kolay bir şekilde erişebilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Bursaray Emek Hattının Şehir Hastanesi’ne kadar uzatılmasına yönelik proje çalışmaları devam ederken, kısa vadede ulaşımın sağlanması amacıyla 3 adet yeni otobüs hattı kuruldu. Halen B/34-U hattı ile Organize Sanayi İstasyonu - Korupark - Minareli Çavuş Mahallesi - Cezaevi - Doğanköy - Bursa Şehir Hastanesi - Yolçatı - Yeni Hal - Uludağ Üniversitesi - Uludağ Üniversitesi İstasyonu arasında ulaşım sağlanırken, UKOME, 3 yeni hat kurulmasını kararlaştırdı. UKOME’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusundan Bursa’nın farklı noktalarından Şehir Hastanesi’ne ulaşımı sağlayacak olan H/1, H/2 ve H/3 hatları kuruldu. Söz konusu hatların izleyeceği güzergah ve ücret tarifesi şöyle:

H/1 Hattı Güzergahı: Barbaros Caddesi - Panayır Caddesi- İnönü Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- Osmangazi Caddesi - Mustafa Karaer Caddesi- Terminal - Bursa Çevreyolu Caddesi - Emek İstasyonu- Korupark Kavşağı- Bursa Çevreyolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi- Bursa Çevre Yolu Caddesi- İzmir Yolu Caddesi - Üniversite İstasyonu (Dönüş: Aynı güzergah)

Ücret: Tam 3,35 TL - İndirimli 2,70 TL - Öğrenci 2,20 TL

H/2 Hattı Güzergahı: Gidiş: Organize Sanayi İstasyonu - Emek İstasyonu - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Bursa Şehir Hastanesi

Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Bursa Çevre Yolu Caddesi - Emek İstasyonu - Esentepe Kavşağı - Organize Sanayi İstasyonu

Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL

H/3 Hattı Güzergahı: Gidiş: Küçük Sanayi İstasyonu - İzmir Yolu Caddesi - Çalı Kavşağı - Uğur Mumcu Bulvarı - Özlüce Bulvarı - Çiçek Caddesi - Erdinç Sokak - Ceviz Caddesi - Göçmen Sokak - Çiftlik Caddesi - Gümüş Cadde - Bursa Şehir Hastanesi

Dönüş: Bursa Şehir Hastanesi - Gümüş Cadde - Çiftlik Caddesi - Göçmen Sokak - Ceviz Cadde - Erdinç Sokak - Çiçek Caddesi - Özlüce Bulvarı - Uğur Mumcu Bulvarı - İzmir Yolu Caddesi - Küçük Sanayi İstasyonu

Ücret: Tam 2,40 TL, İndirimli 1,90 TL, Öğrenci 1,60 TL