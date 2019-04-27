Bursa'da sanayi sitesindeki patlama ve yangın Hayatını kaybeden işçinin cenazesi İnegöl ilçesinde defnedildi

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sanayi sitesinde bir atölyede meydana gelen patlama ve yangında yaşamını yitiren işçinin cenazesi toprağa verildi. Atölye sahibinin de öldüğü olayda hayatını kaybeden Ferhat Göral'ın cenazesi, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'ne getirildi. Göral'ın cenazesi, işçinin ailesi, yakınları, ilçe yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla Yeniceköy Merkez Camisi bahçesinde ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Otosansit'te polyester iplik üretilen, patlayıcı uzmanlığı alanında da faaliyet gösteren atölyede dün basınç tüpü dolumu sırasında patlama meydana gelmiş, ardından yangın çıkmıştı. Yaralanarak hastaneye kaldırılan 5 kişiden, iş yeri sahibi İsmail Kasap ve işçi Ferhat Göral hayatını kaybetmişti.

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