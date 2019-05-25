0553 313 94 23

Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı

Bursa’da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif’i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi’ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı

Bursa’da, teravih namazını müteakiben Sakal-ı Şerif’i görmek için gelen yüzlerce vatandaş, Millet Mahallesi Nurlu Camisi’ne akın ederken, yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlar da yaşandı.


Bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çekip o anları kaydederken, cami cemaati tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerif’i görme imkânı buldu. Sakal-ı Şerif’i görmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif bulunduğu yerden tekbirler ve ilahiler eşliğinde indirildi. Sakal-ı Şerif’i gören bazı vatandaşların duygulu anlar yaşadığı gözlendi.


Ziyaretin ardından Sakal-ı Şerif, tekrar muhafaza için kutusunda özenle sarılarak kaldırıldı. Millet Mahallesi Nurlu Cami İmam Hatibi Ebubekir Demirci, ilk kez Ramazan ayında Saka-ı Şerif’i sergilediklerini dile getirdi. Demirci, “İlk kez camimizde Peygamber Efendimizin Sakal-ı Şerifini sergiliyoruz. Şükürler olsun Bursa’mızın 4 bir yanından cemaatimiz geldi ve efendimizin Sakal-ı Şerifi ile buluştu. Çok güzel manevi bir atmosfer oluştu. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 17:51
  1. sergi
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa’da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
    1. Bursa’da işçi servisi devrildi: 10..
    2. Gümüşhane'de terör örgütü PKK'ya ait..
    3. "Hepimiz kültürümüzün bir diplomatı..
    4. İşte TFF'nin Müslüman ülkede..
    5. TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler..
    6. BAYK Kış Trofesi
    7. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    8. Taşan dere ıslah edilmeye başlandı
    9. CHP’li Kiraz’dan Yeşilyurt Muhtarlar..
    10. Robotlarıyla yarışan genç mucitler..
    11. Kaçak balık avına para cezası
    12. Salsa Türkiye Şampiyonası’nda..
    13. Vali Varol taşkın ve heyelan bölgesini..
    14. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 5..
    15. Monaco'da pole pozisyonu Hamilton'ın
    16. Kent kart matikler yaygınlaşıyor
    17. Bursa’da Sakal-ı Şerif heyecanı
    18. Çamlık’a çevreci tabelalar..
    19. Ayvalık’ta 66 kaçak göçmen yakalandı
    20. Türk Telekom'dan Galatasaray'ın..
    21. Yolun karşısına geçmek isterken..
    22. Şehit Turgut Solak Lisesinden müzik..
    23. "Seçimin en sağlıklı şekilde..
    24. Ağrı'da uyuşturucu operasyonu
    25. Bigadiç’te şoförlere brifing
    26. Türk STK'ler Tanzanya'da iyilikte..
    27. BUSAT’ta Yurdakoş dönemi
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    29. Tayland’da kimyasal madde taşıyan gemi..
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı