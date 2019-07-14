Bursa'da rahvan atlar yarıştı

BURSA (AA) - Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Rahvan At Yarışları düzenlendi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları iş birliğiyle Akçalar Hisartepe mevkisinde gerçekleştirilen yarışlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden 81 kulüp ve 220 sporcunun katıldığı yarışlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışma, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit ve binicilik gibi sporlar, yüzlerce yıl önceki coşkusuyla varlığını sürdürüyor. Kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz. Rahvan atları, şeceresi bilinen, rahvan özelliği olan, geçmişiyle bir sıfatı olup künyesi bulunan ve özenle yetiştirilen Türk atlarıdır. Rahvan yarışları bugün Türkiye'de yaygın olarak yapılıyor. Rahvan atları koşusu geleneksel güzelliklerimizi geleceğe taşıdığımızın da bir örneğidir."

Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.