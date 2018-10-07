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Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinde kontrol altına alındı.

07 Ekim 2018 Pazar 16:23
Bursa'da plastik geri dönüşüm tesisi alev alev yandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Vakıf Mahallesi'nde bulunan Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

Çok sayıda itfaiye ekibi bölgede

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Çatısı çöken tesisteki alevleri söndürmek için iş makineleri de kullanıldı. 

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında dumandan etkilenen iki itfaiye erine sağlık ekipleri müdahale etti. 

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. 

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 16:23
  1. Bursa
  2. yangın
  3. plastik tesisleri

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