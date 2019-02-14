Bursa’da PKK propagandası yapan şahıslara operasyon Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesaplarından PKK/KCK propagandası yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 10 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte polis harekete geçti. Bursa merkez ile Yenişehir ve Gemlik ilçelerinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; hakkında arama kararı bulunan 10 şüpheliden 8’i gözaltına alınırken diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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