0553 313 94 23

Bursa'da otomobil ortadan ikiye bölündü! 2 kişi öldü

Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde elektrik direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi öldü.

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
Bursa'da otomobil ortadan ikiye bölündü! 2 kişi öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı.

Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken,değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde can verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki kişininde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. İnegöl ilçesi
  4. trafik kazası
  5. otomobil ortadan ikiye bölündü
  6. 2 kişi öldü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paris’teki yangında 3 kişi öldü
    1. Paris’teki yangında 3 kişi öldü
    2. Enis Fosforoğlu kimdir? Enis..
    3. Balıkesir'de 58 düzensiz göçmen..
    4. Denthospital Ağız ve Diş Sağlığı..
    5. Kayseri'de sağanak sele neden oldu!
    6. Trump: “İran ile savaş seçeneği her..
    7. Tunceli'de 2 terörist öldürüldü!
    8. Siirt’te köprü yapımında kullanılan..
    9. Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale..
    10. 2019 Afrika Uluslar Kupası
    11. Dünyayı sarsan ses kaydını..
    12. Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle..
    13. "İspat etsin, AK Parti adına özür..
    14. Kayıp 6 yaşındaki çocuk sulama..
    15. Hititlerin başkentinde "Hattuşa Barış..
    16. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi..
    17. Hırsızdan pişkin not!
    18. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    19. Rodallega Denizlispor’da
    20. Japonya'yı karıştırdı! Sümüklü böcek..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Seçim öncesi İstanbul'da bomba patladı! İşte son anket sonuçları
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!