Bursa'da otomobil ortadan ikiye bölündü! 2 kişi öldü
Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde elektrik direğine çarparak ortadan ikiye bölünen otomobilde bulunan 2 kişi öldü.22 Haziran 2019 Cumartesi 18:50
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan ikiye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı.
Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken,değer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde can verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kimliği henüz belirlenemeyen iki kişininde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.
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