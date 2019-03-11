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Bursa'da otomobil bariyere ok gibi saplandı

Bursa’da otomobili bariyere ok gibi saplanan sürücü yaralandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
Bursa'da otomobil bariyere ok gibi saplandı

Bursa’da otomobili bariyere ok gibi saplanan sürücü yaralandı. Başka bir kazada yaralanan sürücü ise olay yerinden firar etti

 

Bursa’da bir gecede benzer şekilde 2 farklı kaza meydana geldi. Bursa Otobanı Mudanya bağlantısında gece 23.00 sularında meydana gelen ilk kazada, manevra yapmakta kararsız kalan 16 K 2193 plakalı otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı. Sürücü çarpmanın şiddetiyle ön camdan giren bariyer ile otomobil arasında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

Mudanya Köprülü Kavşağında gece 01.30 sularında benzer başka bir kaza meydana geldi. Şehir merkezi yönüne seyreden 16 LJK 77 plakalı otomobil sürücüsü, kavşaktan dönüp dönmeme arasında kararsız kaldı. Sürücü, yol ayrımındaki bankete çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 lastiği patlayarak havalanan otomobil, ters yönde kaldı. Ters dönmüş otomobili gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücünün olay yerinden kaçtığını belirledi. Yolun 2 şeridini kapatan ekipler, muhtemel bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alırken, kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından, yol tamamen ulaşıma açıldı.

 

Polis kaçan sürücüyü arıyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:16
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