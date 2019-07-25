Bursa’da otobüste bu da unutulur mu dedirten olay Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalardan bazıları insanı hayrete düşürüyor.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyalardan bazıları insanı hayrete düşürüyor. Tramvay, metro ve otobüslerde unutulan gelinlik, radyo ve fincan takımı gibi eşyalara sonunda kaz da eklendi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa’da yaşanan olayda, Kestel-Terminal arası yolcu taşıyan özel halk otobüsünde vatandaşın biri valizini unuttu. Unutulan valizin içinden gelen sesi merak eden otobüs şoförü valizi açınca şoke oldu. Valizin içinden kaz çıktı. Kayıp kazın sahibi durumu fark edince otobüs işletmesine geldi. Valizin sahibi kazını yetkililerden teslim aldı.

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