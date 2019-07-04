Bursa’da otobüs sürücüsü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Bursa’nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan, Abdulvahap Ahmetov(59), şoför Halit Çelik tarafından otobüs güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otobüste fenalaşan, Abdulvahap Ahmetov(59), şoför Halit Çelik tarafından otobüs güzergahı değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. Çelik’in telaşı, otobüsün içindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesinde Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Abdulvahap Ahmetov, ailesiyle birlikte otobüse bindi. Bir süre sonra oturduğu koltuk üzerinde fenalaşan Ahmetov’u gören sürücü Halit Çelik, güzergahından çıkarak hastane yoluna yöneldi.

Otobüsle Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen Ahmetov, burada tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan kahraman sürücü Halit Çelik, "Yolcuyu Alanyurt Bölgesi’nden aldım. Orhaniye Mahallesi’ne geldiğimde yolcunun fenalaştığını gördüm. Öyle görünce ben de bastım gaza ve hastaneye yetiştirdim. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Geçmiş olsun, durumu iyiymiş" şeklinde konuştu.

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