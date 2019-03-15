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Bursa'da otobüs devrildi

Bursa-Keles kara yolunda yaşanan kazanın ardından çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi

15 Mart 2019 Cuma 12:45
Bursa'da otobüs devrildi

BURSA (AA) - Bursa'da bir otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 BLD 17 plakalı Nilüfer Belediyesine ait otobüs, Bursa-Keles kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, çok sayıda kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:45
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