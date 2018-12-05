THY- Euroleague
0553 313 94 23

Bursa'da ortaokulda yangın

Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulun yemekhane kısmında çıkan yangın söndürüldü

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
Bursa'da ortaokulda yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulun yemekhane kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Sabiha Köstem Ortaokulunun yemekhane kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle sınıflarda bulunan öğrenciler, tahliye edildi.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Öğrenciler, evlerine gönderildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:14
  1. Bursa
  2. Yangın

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkücülerden Arınç’a 12 Eylül raporu
    1. Ülkücülerden Arınç’a 12 Eylül raporu
    2. Çanakkale'de fırtına nedeniyle..
    3. Doğu Türkistanlı alim Abdülkerim..
    4. Turgut Özal’ın ölümünde şimdi de..
    5. Avcı, mektup yolladığı gazeteciyi bile..
    6. "Türkiye DEAŞ'la mücadeleye paha..
    7. Rojin, Serdar Turgut’aaçtığı davayı..
    8. Burnunuzdan kıl aldırmayın
    9. CHP'nin İBB adayı belli gibi! Ekrem..
    10. Mutlu: Kutlamalar için yer değişikliği..
    11. İstanbul, güzellikler imparatorluğunun..
    12. Bayburt'ta, 9 cana mal olan 'ölüm..
    13. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    14. Manisa Ticaret Borsası
    15. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    16. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    17. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    18. Maçın ardından
    19. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    20. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum