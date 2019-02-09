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Bursa'da "ortak iş yapma" vaadiyle dolandırıcılık iddiası

Merkez Yıldırım ilçesinde, ortaklık vaadiyle kandırdığı kişilerin paralarını alıp kaçtığı iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı- Zanlı tarafından 1,5 milyon lira dolandırıldıklarını ileri süren yaklaşık 20 kişi, polise başvurdu

09 Şubat 2019 Cumartesi 16:05
Bursa'da "ortak iş yapma" vaadiyle dolandırıcılık iddiası

BURSA (AA) - Bursa'da, kendilerine ortak iş yapma vaadinde bulunan şüpheli tarafından 1,5 milyon lira dolandırıldıkları iddia edilen yaklaşık 20 kişi, polise şikayetçi oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde 4 yıldır yaşayan ve kendisini "Hakan Efe" olarak tanıtan M.T. (41), Tuncay Özen'i ikna ederek 7 ay önce ortak lokanta açtı.

İş yerinin tüm resmi işlemlerini Özen üzerinden yürüten M.T'nin, önceden tanıdığı bazı kişilere de ortaklık teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Bu kişilerden aldığı paraları Tuncay Özen adına açtırdığı hesaptan E.H. ve D.H'nin hesaplarına gönderdiği ileri sürülen M.T, daha sonra ortadan kayboldu.

Özen dahil yaklaşık 20 kişi, telefonlara çıkmayan M.T'nin, kendilerini 1,5 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu.

Polis tarafından M.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

- "Oğlumun düğün parasını aldı"

Mağdurlardan Tuncay Özen, AA muhabirine, M.T'nin işlerin kötü gittiğini gerekçe göstermesi üzerine ortaklığı bitirdiklerini ve lokantayı kapattıklarını söyledi.

M.T'nin kendisine 60 bin lira borcu olduğunu belirten Özen, "Bana taksitler halinde ödeyeceğini söyledi. Benden ayrıca 20 bin lira da aldı. Lokantadaki tüm hesaplar benim adımaydı. Çevredeki kişilerden aldığı tüm paraları benim hesabım üzerinden işlem yaparak kullanmış. Bu durumdan arkadaşlarımız da mağdur oldu. Biz zaten 3 kuruşa geçinen insanlarız. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Oğlunun M.T. tarafından dolandırıldığını iddia eden Ayhan Yılmaz ise şüphelinin, bazı vaatlerle insanların güvenlerini kazanıp paralarını aldığını öne sürdü.

M.T'nin, tekstil işi yaptığını ve büyük paralar kazandığını söyleyerek oğlunu kandırdığını anlatan Yılmaz, "Haziranın 8'inde düğünümüz var. Bu şahıs oğluma, 'Sana düğün de yaparız, daire de alırız, büyük paralar kazanıyorum' diyerek elindeki 180 bin lirayı alıyor. Tuncay'ın adına açtığı hesap üzerinden E.H'nin hesabına aktarıyor. Mağduriyetimiz büyük." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 16:05
  1. Bursa
  2. dolandırıcılık

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