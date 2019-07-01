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Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:35
Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.


Umurbey Mahallesi Mantartepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle hızla büyüyen yangın 20 dönüm alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları halen sürüyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:35
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