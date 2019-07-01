Bursa’da orman yangını Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 20 dönüm alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Umurbey Mahallesi Mantartepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın tesiriyle hızla büyüyen yangın 20 dönüm alana yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabaları neticesinde kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları halen sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.