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Bursa’da orman yangını: 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor

Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:42
Bursa’da orman yangını: 4 helikopter ve çok sayıda arazöz müdahale ediyor

Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.


Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyor. Bursa’da tüm ekipler alarma geçti. 6 ayrı noktada çıktığı belirlenen orman yangınına 4 söndürme helikopteri ve 30 arazöz müdahale ediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangının rüzgarın da etkisiyle büyüyor olmasıBursa’da tüm ekipler alarma geçti. Bursa ve çevre ilçelerden yangın ile ilgili destek istendi. AFAD, tüm sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak destek istedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:42
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