Bursa’da okullar tatil mi Bursa valiliği kar tatili açıklaması

Kar yağışı tüm yurtta hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Beyaza bürünen illerimizin arasında Bursa’da yer aldı. Bursa’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine öğrenci ve veliler Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği, Bursa’da okullar tatil olacak mı? Sorularını sormaya başladı.

Bursa'da gece yarısından itibaren etkili olan karla karışık yağmur, sabaha karşı tamamıyla kara dönüştü. Bursa'da okullar tatil olacak mı? Kar yağışının gün boyu etkili olması bekleniyor. Kar yağışı Osmangazi, Nilüfer ve Yılıdırım ilçelerinde etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı belirtiliyor. İzmir Yolu'nda kar yağışı ve meydana gelen kazalar nedeniyle trafik kilitlenmiş durumda...

Bursa’da okullar tatil mi?

Bursa, sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların tatil ilan edilip edilmeyeceği netleşti. Bursa Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken eğitim-öğretime ara verilmedi.

Bursa'da hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Ocak Bursa hava durumu sıcaklık verilerini açıkladı. Meteoroloji'den alınan verilere göre bugün kar yağışı akşam 18:00'e kadar etkisini gösteriyor. Sıcaklık sabah saatlerinde eksi 6 dereceye kadar inerken, gün içerisinde en yüksek sıcaklık 4 derece. 5 Ocak hava kar yağışlı 4 derece, 6 Ocak hava kar yağışı, 2 derece olması tahmin ediliyor. Meteroloji beş günlük Bursa hava durumu verileri aşağıda yer alıyor.