Bursa'da okulda gıda zehirlenmesi şüphesi
İnegöl ilçesinde Yerli Malı Haftası nedeniyle getirilen yiyeceklerden yiyen 14 ortaokul öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı18 Aralık 2018 Salı 14:28
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlenen Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu'nda, getirilen yiyeceklerden yiyen 14 öğrenci rahatsızlandı.
Öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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