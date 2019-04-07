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Bursa’da "Nöbetçi Noter" uygulaması başladı, araba pazarında adım atacak yer kalmadı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin hayata geçirdiği nöbetçi noter uygulaması, Bursa’daki araba pazarında yoğun bir hareketliliğe sebep oldu.

07 Nisan 2019 Pazar 15:16
Bursa’da "Nöbetçi Noter" uygulaması başladı, araba pazarında adım atacak yer kalmadı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin hayata geçirdiği nöbetçi noter uygulaması, Bursa’daki araba pazarında yoğun bir hareketliliğe sebep oldu.


Vatandaşların alım, satım ve vekalet gibi işlemlerini hafta sonları da rahatlıkla gerçekleştirebilmesi için hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması, Cumartesi itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da başladı. Uygulama kapsamında kentte belirlenen bir nöbetçi noter, cumartesi ve pazar günleri 09.00 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.


Hafta sonu Bursa’daki araba pazarında, nöbetçi noter uygulamasının getirdiği kolaylıktan dolayı adım atacak yer kalmadı. 2. el otomobil alım satım ticareti hız kazandı. Araba pazarını tıklım tıklım dolduran vatandaşlar, aynı gün içinde evrak işlerini bitirebilecekleri rahatlığıyla yüzleri güldü. Uygulama ile evrak işlerini rahatlıkla halleden vatandaşlar, banka işlemleri içinse nöbetçi banka uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istedi.


Araba pazarında uygulamanın memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, "Hafta sonu işlerin açılmasıyla birlikte pazar da hareketlendi. Şehir dışından gelen müşteriler noter kapalı olduğu için cuma gününden gelmek zorunda kalıyordu. Bu uygulama sayesinde hem işlerimiz açıldı hem de kolaylaştı. Bunun yanında banka işlemleri için nöbetçi banka uygulaması da istiyoruz" dedi.


Noterlerin hafta sonları da hizmet vermesine yönelik uygulama hayata geçirilirken, Bursa 1. Noterliği, nöbet hizmeti veren ilk noterler arasında yer aldı. Bursa 1. Noteri Osman Nihat Akgün yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına başladıklarını, bunun özellikle hafta sonu işlem yapacak vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 15:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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