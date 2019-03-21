Bursa’da Nevruz coşkusu

Bursa’da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Müze Müdürlüklerinin birlikte organize ettiği Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Folklor Grubu damga vurdu. Kılıçkalkan ekibinin de Nevruz ateşinden atladığı kutlamalarda çocuklar demir dövdü.

Bursa’da Nevruz kutlamaları sabah erken saatlerde başladı. Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Tarbagatay Valiliği Kültür Merkezi Babalar Sazı Etna Folklor Grubu da katıldı. Gurubun seslendirdiği şarkılar ile çaldıkları enstrümanlar büyük ilgi gördü.

Ayrıca müze bahçesine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde Nevruz ateşi yakıldı. Kılıçkalkan ekibi başta olmak tüm davetliler ateşin üzerinden atladılar. Kutlamalarda demir döven minik öğrenciler daha sonra müze bahçesindeki dilek ağacına dileklerini astılar.

Nevruz’u bu yıl Kazakistanlı misafirler ile birlikte kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, "Gece ve gündüzün eşitlendiği gündeyiz. Hep beraber baharı kutluyoruz. Tüm Türk dünyasının Nevruz bayramı kutlu olsun" dedi. Kocabıyık dahasonra alanda bulunan okçularla birlikte ok atıp ardından Nevruz çorbası dağıttı.

Kazakistan folklor ekibinin yönetmeni Nazira Muhammedova ise, "Kazakistan’dan bugün Nevruz bayramı için Türk Dünyası Müzikleri Dostluk Konseri’ne geldik. Bıçak müzesini görmekten çok mutlu olduk tüm Türk dünyasının Nevruz bayramını kutluyorum" dedi.