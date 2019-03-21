0553 313 94 23

Bursa’da Nevruz coşkusu

Bursa’da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı.

21 Mart 2019 Perşembe 13:50
Bursa’da Nevruz coşkusu

Bursa’da Nevruz kutlamaları coşkulu şekilde başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Müze Müdürlüklerinin birlikte organize ettiği Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Folklor Grubu damga vurdu. Kılıçkalkan ekibinin de Nevruz ateşinden atladığı kutlamalarda çocuklar demir dövdü.


Bursa’da Nevruz kutlamaları sabah erken saatlerde başladı. Bursa Bıçak Müzesi’ndeki kutlamalara Doğu Kazakistan Tarbagatay Valiliği Kültür Merkezi Babalar Sazı Etna Folklor Grubu da katıldı. Gurubun seslendirdiği şarkılar ile çaldıkları enstrümanlar büyük ilgi gördü.


Ayrıca müze bahçesine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde Nevruz ateşi yakıldı. Kılıçkalkan ekibi başta olmak tüm davetliler ateşin üzerinden atladılar. Kutlamalarda demir döven minik öğrenciler daha sonra müze bahçesindeki dilek ağacına dileklerini astılar.


Nevruz’u bu yıl Kazakistanlı misafirler ile birlikte kutladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihriban Kocabıyık, "Gece ve gündüzün eşitlendiği gündeyiz. Hep beraber baharı kutluyoruz. Tüm Türk dünyasının Nevruz bayramı kutlu olsun" dedi. Kocabıyık dahasonra alanda bulunan okçularla birlikte ok atıp ardından Nevruz çorbası dağıttı.


Kazakistan folklor ekibinin yönetmeni Nazira Muhammedova ise, "Kazakistan’dan bugün Nevruz bayramı için Türk Dünyası Müzikleri Dostluk Konseri’ne geldik. Bıçak müzesini görmekten çok mutlu olduk tüm Türk dünyasının Nevruz bayramını kutluyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:50
  1. kültür
  2. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de 865 trafik kazasında 311 kişi yaralandı 3 kişi hayatını kaybetti
    1. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    2. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    3. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    4. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    5. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    6. Bursa’da Nevruz coşkusu
    7. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    8. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    9. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    10. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    11. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    12. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    13. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    14. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    15. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    16. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    17. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    18. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    19. Gürşat Kale, İncirliova’ya 7 yeni..
    20. Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!