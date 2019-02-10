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Bursa'da Neşet Ertaş anısına konser düzenlendi

10 Şubat 2019 Pazar 01:29
Bursa'da Neşet Ertaş anısına konser düzenlendi

BURSA (AA) - Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü ve Kırşehir Abdallar Topluluğu, "Bozkırın tezenesi" olarak bilinen Neşet Ertaş'ın anısına konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konseri Şef Altan Göl yönetti.

Konserde, Kırşehir Abdallar Topluluğu ve Türk Halk Müziği Bölümü solistleri Neşet Ertaş'ın unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Gecede Neşet Ertaş'ın "Köprüden Geçti Gelin", "Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan " ve "Kendim Ettim Kendim Buldum " gibi eserleri müzikseverler tarafından beğeni kazandı.

Konser sonunda sanatseverleri selamlayan solistler ve Kırşehir Abdallar Topluluğu uzun süre alkışlandı.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 01:29
  1. Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü
  2. Konserde Kırşehir Abdallar Topluluğu
  3. Neşat Ertaş

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