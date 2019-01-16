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Bursa'da "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi

Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla açılan sergide, sanatçıya ait 40'a yakın dilde yayımlanmış, Brezilya'dan Japonya'ya, Sovyetler Birliği'nden ABD'ye, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitaplar yer alıyor- Yazar Melih Güneş:"Serginin en önemli özelliği, Nazım Hikmet'in bilinmeyen Türkçe bir kitabının ortaya çıkması. 'Kağıtta Kalmayacaktır' adındaki kitap ilk defa burada sergileniyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 00:29
Bursa'da "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi

Bursa (AA) - Bursa'da, şair ve yazar Nazım Hikmet Ran'ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla "Nazım Hikmet'in Ellerinin İzinde" sergisi açıldı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Nazım Hikmet Kültürevi'nde açılan sergide, Nazım Hikmet'in 40'a yakın dilde yayımlanmış, Brezilya'dan Japonya'ya, Sovyetler Birliği'nden ABD'ye, dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya getirilmiş kitapların yanı sıra yazar Melih Güneş'in arşivindeki belgeler ve koleksiyon değeri taşıyan eseler de ziyaretçilere sunuldu.

Yazar Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin Nazım Hikmet'in sağlığında basılmış kitaplardan oluşması nedeniyle daha da önem kazandığını söyledi.

Neredeyse bütün ülkelerde yayınlanan tüm eserlerini topladıklarını belirten Güneş, bu sergiyi yapıyor olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şu ana kadar 178 kitaba ulaşabildiğini aktaran Güneş, şöyle konuştu:

"Bunların arasında dünyada 10 tane basılmış kitap da 20 tane basılmış kitap da var. Mesela Çin'de sırf 100 tane özel baskı yapmış kitap var ve Nazım'ın kendi elinin dokunduğu kitaplar var, onlar da artık Türkiye'de. Serginin en önemli özelliği, Nazım Hikmet'in bilinmeyen Türkçe bir kitabının ortaya çıkması. 'Kağıtta Kalmayacaktır' adındaki kitap ilk defa burada sergileniyor. Tabi bu kitapları incelerken Nazım Hikmet'in külliyatında olmayan 20'ye yakın şiirini buldum ve onları çıkarttık. Hiç bilinmeyen yazıları da var. Hatta o yazıları yine kitap halinde 1959'da Sovyetler Birliği'nde basılmış. Nazım'ın edebi mirasının artık Türkiye'ye gelmesi gerek ve bu kitapların incelenip, doğru aktarılması gerek."

Sergi, mart ayına kadar ziyaretçilere açık kalacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 00:29
  1. Melih Güneş
  2. Nazım Hikmet
  3. Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde

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