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Bursa’da narkotik operasyonu: 7 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:40
Bursa’da narkotik operasyonu: 7 gözaltı

Bursa narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda zehir tacirliği yapan 7 kişi gözaltına alındı.


Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcısı 11 kişiyi gözaltına alarak ifadelerine başvurdu. Şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen şüphelilerin peşine düştü. Bir süre yapılan teknik ve fiziki takipler sonrasında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen C.E., S.G., V.K., N.B., U.K., Y.K. ve E.A. isimli şüphelilerin evlerine baskın yapıldı. Baskında şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 430 gram esrar, 70 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:40
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