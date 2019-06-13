Bursa’da motosikletli genç ölümden döndü Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole düşen motosikletli genç yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile çarpışarak şarampole düşen motosikletli genç yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Ankarayolu Yenice köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 EID 81 plakalı hafif ticari aracı ile Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü 31 yaşındaki S.U., İnegöl Yenice köprülü kavşağı mevkiine geldiği sırada yanından geçen aracın sıkıştırması sonucu hamle yaparak sol şeritten sağ şeride geçmek zorunda kaldı. Aniden şerit değiştiren hafif ticari araca arkasından seyir halinde olan sürücü 29 yaşındaki Salim Tok yönetimindeki 07 LGH 23 plakalı motosiklet yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet şarampole devrildi.

Kazada yaralanan genç motosikletli sağlık ekibi tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

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