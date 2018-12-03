Bursa'da mobilya fabrikasında yangın

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bursa'dan giden destekle birlikte çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.