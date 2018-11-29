Bursa'da mobilya fabrikasında konteyner devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Bursa'da mobilya fabrikasında konteyner devrildi: 2 ölü, 1 yaralı29 Kasım 2018 Perşembe 15:56
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında devrilen konteynerin altında kalan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında işçilerin mobilya parçalarını yüklediği konteyner devrildi.
Konteyner ile içindeki mobilya parçalarının altında kalan 3 işçiden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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