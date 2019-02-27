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Bursa’da metruk bir evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa’da metruk bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşların ayağa kalktığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan evde dakikalarca canlı aradı. Yangında 10’dan fazla kedinin yanarak can verdiği öğrenildi. Dar sokaklar yüzünden itfaiyenin müdahale etmekte zorlandığı yangında bazı otomobiller de yanma tehlikesi yaşadı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
Bursa’da metruk bir evde çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırdı

Bursa’da metruk bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşların ayağa kalktığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yanan evde dakikalarca canlı aradı. Yangında 10’dan fazla kedinin yanarak can verdiği öğrenildi. Dar sokaklar yüzünden itfaiyenin müdahale etmekte zorlandığı yangında bazı otomobiller de yanma tehlikesi yaşadı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Pınarbaşı Caddesi 3. Uzun Sokak’ta meydana geldi. Mahallede bulunan ve kullanılmayan ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi saran alevler mahalle sakinlerini sokağa döktü. Yangınla ilgili polis ve 110 İtfaiye ekiplerine ihbarda bulunan vatandaşlar, yanan evin kapısında park edilen araçları kurtarmanın derdine düştü. İhbarla birlikte yangının olduğu yere çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri dar sokak üzerine park eden araçlar yüzünden müdahale etmekte güçlük çekti.



Sokağın girişinden yangının olduğu ahşap eve hortum çekmek zorunda kalan itfaiye ekipleri yangını bir süre sonra kontrol altına alırken yangın sırasında evde herhangi bir canlının olup olmadığı ile ilgili el feneri ile dakikalarca arama yaptı. Yangın söndükten sonra evde inceleme yapan itfaiye erleri çok sayıda kedinin yangından kaçamayarak öldüğünü tespit etti. Olay yerindeki bir vatandaş "İçeride çok sayıda kedi vardı, hiç biri kaçamadı hepsi içeride kaldı" dedi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak evde soğutma çalışması yapan itfaiye erlerine yardımcı oldu. Mahalleli yangının söndürüldüğünden emin olana kadar sokakta bekledi. Bazı vatandaşların evlerinin camlarına çıkıp yanan evi cep telefonlarıyla görüntülemeleri dikkatlerden kaçmadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:30
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